Göztepe rüzgarı

Trendyol Süper Lig'de hedefini Avrupa olarak belirleyen Göztepe, son 5 sezonun en iyi başlangıcını yaptı. Son olarak sahasında Sivasspor'u 90+3. dakikada bulduğu golle mağlup ederek büyük bir sevinç yaşayan İzmir ekibi, iki yılın ardından devler arenasında geçirdiği ilk 7 haftada 3. galibiyetini elde etti. Sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Stanimir Stoilov önderliğinde Antalyaspor, Fenerbahçe ve Alanyaspor müsabakalarından beraberlik ile ayrılarak 3, Bodrum FK, Kayserispor ve Sivasspor maçlarından galibiyet ile ayrılarak 9 puan çıkardı. Göz-Göz hanesine 12 puanı yazdırarak haftayı 6. sırada kapattı.

EN SON 2018-2019'DA YAŞADI

İzmir ekibi, buna benzer bir performansı en son Süper Lig'de mücadele ettiği 2018-19 sezonunda Bayram Bektaş yönetiminde elde etmiş ve ilk 7 maçtan 12 puan çıkartmıştı. O senenin ardından İzmir temsilcisi, Tamer Tuna yönetiminde 2019-20 sezonunun ilk 7 maçından 9 puan çıkartırken, 2020-21 sezonunda ise Ersan Parlatan ile 8 puan toplayabildi. Sarı-kırmızılı ekip, Ünal Karaman önderliğinde 2021-22 sezonunda ilk 7 haftada 5 puan, 2022-23 sezonunda teknik direktör Turgay Altay ile 8 puan elde etmişti. Geçen sene Radomir Kokovic ile 7 maçtan 10 puan çıkartabilen Göztepe, bu sezonki puan grafiğinin bir adım gerisinde kalmıştı.

HÜCUMDA GÖZ DOLDURDU

Göztepe, devler arenasında mücadele ettiği ilk 8 haftada hücumda çok etkili bir görüntü ortaya koydu. Özellikle son 3 karşılaşmada toplam 9 gol atan Göztepe, forvetleriyle rakip savunmalara zor anlar yaşattı. Kayserispor engelini 3-0 aşıp, Samsunspor'a 4-3 mağlup olan İzmir ekibi, Sivasspor ağlarına da 3 gol bırakarak taraftarına gol resitali sundu. Sarı-kırmızılılarda bu süreçte Romulo ve Juan 2 kez ağları sarsarken, Fofana da Sivasspor müsabakasında siftah yaptı.

DJALMA SİLVA FIRTINA GİBİ

Sezon başında Güney Kıbrıs 1. Lig'inde mücadele eden AEL'den transfer edilen 30 yaşındaki sol bek Djalma Silva, bu sezonki 7 maçın tamamında 11 başladı. Deneyimli oyuncu, bu süreçte 1 gol ve 1 asist yaparak ön plana çıktı.

ISAAC SOLET DAMGA VURDU

Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov'un önerisiyle yaz transfer döneminde sarı-kırmızılı takıma kazandırılan orta saha oyuncusu Isaac Solet, kısa sürede gösterdiği gelişim ile orta alanı adeta domine ederek ilk onbirin adeta gediklisi oldu.