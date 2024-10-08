İstikrarın adı: Taşdemir

Trendyol Süper Lig'de milli takım arasına Kasımpaşa beraberliğiyle 10 puanla giren Sipay Bodrum FK, teknik istikrarın meyvesini alıyor. Yeşil-beyazlıların teknik direktörü İsmet Taşdemir, Süper Lig takımları içinde en uzun süre takımının başında kalan antrenör durumunda. 2021-22 sezonundan bu yana Ege ekibini çalıştıran Taşdemir'i, 2022-23'ten beri Galatasaray'ın başında olan Okan Buruk takip ediyor. İsmet Taşdemir, Bodrum FK'yı 2. Lig'de iken devralmış, ilk sezonunda 1. Lig'e çıkarmıştı. 2022- 23 sezonunda Play-Off Finali oynama başarısı gösteren Taşdemirli Bodrum, o sezon Süper Lig biletini Pendikspor'a kaptırmıştı.

44 GALİBİYETİ VAR

Geçen sezon ise Play- Off Finali'nde Sakaryaspor'u deviren Muğla temsilcisi, tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkma başarısını Taşdemir ile yakalamıştı. Süper Lig'deki ilk 2 maçında galibiyet alamayan Bodrum, sonradan açıldı ve son 3 karşılaşmada 7 puan toplayıp ligin sürpriz takımlarından biri olmayı başardı. 50 yaşındaki çalıştırıcı Bodrum ile 83 karşılaşmada 44 galibiyet, 19 beraberlik ve 20 mağlubiyetlik bir performans sergiledi.

MİLLİ GURUR YAŞADI

Bodrum FK'nın oyuncularından Arlind Ajeti, Fredy Alfredo, George Puşcaş, Taulant Seferi, Yusuf Sertkaya ve Zdravko Dimitrov ülkelerinin milli takımlarından davet aldı. Yeşil-beyazlı formayı giyen Ajeti ve Seferi Arnavutluk Milli Takımı'na, Yusuf U20 Milli Takım'a, Puşcaş Romanya Milli Takımı'na, Dimitrov Bulgaristan Milli Takımı'na, Fredy ise Angola Milli Takımı'na çağrıldı. Yerli ve yabancı olmak üzere tam 6 oyuncusu milli takımlara giden Bodrum FK büyük sevinç yaşadı.