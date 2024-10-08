Menemen FK çok mutlu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta teknik direktör Burhanettin Basatemür yönetiminde zirve mücadelesi veren Menemen Futbol Kulübü, önemli rakiplerinden Elazığspor'u deplasmanda 3-0 yenerek gövde gösterisi yaparken, rakibinin 1 yıldır süren yenilmezlik serisine de son verdi. Geçen hafta Vanspor FK ile berabere kalarak ilk kez puan kaybı yaşayan İzmir ekibi, Elazığspor'u farklı mağlup ederek taraftarını sevince boğdu. Sarı-lacivertliler bu sonuçla yenilmezliğini sürdürdü.

SERİSİNİ SONLANDIRDI

Menemen FK, bu sonuçla 16 puana yükselip 68 Aksarayspor ile zirveyi paylaşmayı sürdürürken, rakibinin 31 maçtır süren 363 günlük yenilmezlik serisini de bitirdi. Son olarak 8 Ekim 2023 tarihinde 3'üncü Lig'de deplasmanda Ergene Velimeşespor'a 1-0 kaybedip bir daha mağlubiyet almayan Elazığ temsilcisinin müthiş serisine İzmir ekibi son verdi.