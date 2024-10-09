Göz-Göz ile kanatlandılar

Trendyol Süper Lig'de milli araya Sivasspor galibiyetiyle giren Göztepe'de başarı geldikçe oyuncuların değeri de katlandı. Devler arenasında ilk 8 haftada 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-kırmızılılarda tam 14 oyuncu gösterdiği performansla piyasa değerlerini artırdı. Sarı-kırmızılılarda en çok çıkış yapan oyuncu değerini 100 bin Euro'dan 500 bin Euro'ya yükselten Isaac Solet oldu. Değerini 5 kat artıran Solet'i, Anthony Dennis takip etti. Orta saha oyuncusu değerini 500 bin Euro'dan 1 milyon Euro'ya çıkarırken Romulo da 2.20 milyon Euro'dan 2.60 milyon'a çıktı. Savunmacı Heliton da piyasa değerini 700 bin Euro'dan 850 bin Euro'ya yükseltmeyi başardı.

ALTIKARDEŞ PARLIYOR

Kalede Mateusz Lis, 1.6 milyon Euro olan piyasa değerini 1.7 milyon'a, stoperler Taha Altıkardeş, 2.8 milyon Euro'dan 3.10 milyon'a, Novatus Miroshi, 700 bin Euro'dan 850 bin Euro'ya, Lasse Neilsen, 75 bin Euro'dan 100 bin Euro'ya, sol bek Djalma Silva piyasa değerini 450 bin Euro'dan 550 bin Euro'ya yükseltti. Sağ bek Nazım Sangare, 300 bin Euro olan değerini 450 bin Euro'ya, on numara David Tijanic, 900 bin Euro'dan 1.10 milyon Euro'ya, sakatlığı nedeniyle ilk devreyi kapatan hücumcu Kubilay Kanatsızkuş ise 275 bin Euro'dan 325 Euro'ya yükseltti. Genç kaleci Emircan Seçgin, 25 bin Euro'dan 50 bin Euro'ya, stoper Ege Yıldırım, 25 bin Euro'dan 50 bin Euro'ya yükseltti.

ISAAC SOLET'İN DURUMU İYİ

Göztepe'nin orta sahası Isaac Solet, geçtiğimiz hafta oynanan Sivasspor maçında sol dizine aldığı darbe nedeniyle maça devam edememişti. Sağlık ekiplerinin desteğiyle oyundan çıkan Solet'in durumunun iyi olduğu öğrenildi. Aldığı darbe nedeniyle dizinde ödem oluşan oyuncunun ciddi bir problemi olmadığı ve tedbir amaçlı oyundan çıkarıldığı ifade edildi.