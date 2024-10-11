Arda Güler kazandırmaya devam ediyor!

Fenerbahçe'ye Dönüş İddiaları

Fenerbahçe, 2023 yaz transfer döneminde Arda Güler'i Real Madrid'e 20 milyon Euro bedelle transfer etmişti. Yıldız oyuncu bu sezon az süre aldığı gerekçesiyle yeniden Fenerbahçe'ye dönebilir iddiaları gündeme gelmişti. Karadağ maçı öncesi basın toplantısında konuşan milli oyuncu, Carlo Ancelotti ile arasında bir problem olmadığını, Real Madrid'de işlerin yolunda gittiğini ifade etti.

FENERBAHÇE'Yİ SEVİNDİREN SÖZLEŞME MADDESİ

Arda Güler'in sözleşmesinde Fenerbahçe'yi sevindirecek madde ortaya çıktı. Genç yıldızın Real Madrid formasını giymeye devam etmesi durumunda sarı lacivertlilerin kasası dolacak. AS'ta yer alan habere göre; Arda Güler, Real Madrid'de 15 maça daha çıkması durumunda Fenerbahçe 2 milyon Euro kazanacak.

Genç yıldız Real Madrid formasıyla bu sezon 10 maçta görev alırken gol veya asist katkısı sağlayamadı.