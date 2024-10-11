Icardi’ye kanca

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında konuk ettiği Alanyaspor'u 1-0 yenerek milli araya liderlik koltuğunda giren Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Arjantin basını, River Plate'in Icardi'nin peşinde olduğunu öne sürdü. Airedesantafe'nin haberine göre Mauro Icardi'nin kariyerini Arjantin'de sürdürme ihtimali artıyor. River Plate yetkililerin henüz somut bir adım atmadığı belirtilirken haberde "Icardi'nin adı giderek daha yüksek sesle yankılanıyor" ifadeleri yer aldı. Bu sezon performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Icardi'nin River Plate transferinin önündeki en büyük engel ise yüksek piyasa değeri ve maaşı olarak gösteriliyor. Geride kalan iki sezonda golleriyle sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Arjantinli yıldız, bu sezon ise beklentilerin bir nebze uzağında kalırken, 10 maçta 3 gol atarken, 2 de asist yaptı.