Yükselen değer Dennis

Süper Lig'de geride kalan 8 haftada Göztepe'nin oyunundaki merkez görevi üstlenen isim Anthony Dennis oldu. 20 yaşındaki Nijeryalı oyuncu, Süper Lig'in maç başına en fazla top kapan oyuncusu, ayrıca en fazla pas arası yapan 6 futbolcudan biri. Tek yönlü bir oyuncu olmayan genç futbolcu, savunmanın yanında hücumda da etkili. Dennis, takımın en fazla isabetli pas yapan ismi. Ayrıca sarı-kırmızılıların, rakip yarı sahada en fazla isabetli pas aksiyonu yaratan futbolcusu. 2020 yılında Nijerya'dan neredeyse bedavaya alınan 2004 doğumlu futbolcunun, kısa süre içinde milyon Euro'luk rakamlarla transfer olarak takımına maddi katkıda bulunmasına kesin gözüyle bakılıyor.

SIRADA DIŞ SAHA BAŞARISI VAR

Öte yandan iç sahada iyi performansa imza atarak, Bodrum FK, Kayserispor ve Sivasspor'u mağlup eden, Fenerbahçe ile de berabere kalan İzmir ekibi, topladığı 12 puanın 10'unu İzmir'de aldı. Deplasmanda iç sahadaki performansının tam tersini sergileyen Göztepe, oynadığı 3 maçta galibiyet yüzü göremedi. Dış sahada henüz 3 puan alamayan İzmir temsilcisi, Süper Lig'in 9. haftasında Eyüpspor'u mağlup ederek bu sezonki ilk deplasman zaferine imza atmayı hedefliyor.