Solet hamlesi

Trendyol Süper Lig'de oynadığı coşkulu futbol ve 8 maçta topladığı 12 puanla sezonun ilk bölümüne damga vuran Göztepe, bu başarıda kilit paya sahip kiralık oyuncusu Isaac Solet'in bonservisini almak istiyor. Slavia Prag ile mukavelesi 2026 yılına kadar devam eden Orta Afrika Cumhuriyeti vatandaşı olan orta sahanın, satın alma opsiyonunu devreye sokacak Göz-Göz, sezonun sonunu beklemeden devre arasında 23 yaşındaki oyuncuyla yeni sözleşme yapmayı planlıyor. Bu sezon 7 maçta oynayan, attığı gol, yaptığı 2 asist ve savunmadaki gayretiyle beğeni toplayan orta sahayı kadroya katmak için sarı-kırmızılılar, 750 bin Euro'ya yakın ücreti Bulgar ekibine ödeyip oyuncunun bonservisini alacak.

STOİLOV'UN KEŞFİ

Solet'in de Göztepe'de çok mutlu olduğu ve sözleşmeye imza atmaya çok sıcak baktığı öğrenildi. Taraftarın en beğendiği oyuncuların başında gelen futbolcunun, Sport Republic ortaklığı sebebiyle Göztepe üzerinden ya da Southampton aracılığıyla kadroya kalıcı olarak katılması bekleniyor.

MATSUKİ'YE GÜVEN TAM

Süper Lig'de milli araya 12 puanla 6'ncısırada giren Göztepe'de sezon başında Southampton'dan kiralanan Japon orta saha Kuyru Matsuki şu ana kadar beklentileri karşılayamadı. Takıma katılır katılmaz sakatlık yaşayan ve 3 maçı kaçıran 21 yaşındaki futbolcu, oynadığı 4 karşılaşmada ise skorlara etki edemedi. Bütün maçlara yedek başlayan Matsuki, toplam 143 dakika sahada kaldı. Teknik ekibin henüz uyum sürecinde olan Matsuki'ye çok güvendiği ve oyuncuyla yakından ilgilendiği ifade edildi.

GABON'A KARŞI OYNADI

Orta Afrika Cumhuriyeti formasını 6 kez giyen Isaac Solet, önceki gün takımının Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Gabon'a 2-0 yenildiği maçta 90 dakika görev aldı. Isaac Solet, Göztepe'nin 3'lü orta saha kurgusunda Anthony Dennis ve David Tijanic ile iyi bir uyum yakaladı.