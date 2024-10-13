Göz-Göz’e yeni sambacı

Trendyol Süper Lig'de üst sıralarla iyice yerleşmek isteyen Göztepe, milli arada transfer çalışmaları için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılı ekip, şu an Sao Paulo forması giyen 27 yaşındaki Brezilyalı santrfor Andre Silva'yı gündemine aldı. Ön bölgede rotasyonlu bir kadro oluşturmak isteyen teknik direktör Stanimir Stoilov, forvet Kubilay Kanatsızkuş'un sakatlanarak devreyi kapatmasının ardından yönetimden yeni bir transfer talep etti.

KONTRATI 2027'DE BİTİYOR

Sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek oyuncu için temasa geçmeye hazırlanan kurmaylar, oyuncuyu takıma kazandırmak için düğmeye basacak. Deneyimli oyuncunun forvetin yanında sağ ve sol kanat bölgelerinde oynayabildiği ifade edilirken, Andre Silve'nın Stanimir Stoilov'un bi süredir göz hapsinde olduğu belirtildi. Andre'nin şu an yaklaşık 3.5 milyon Euro piyasa değeri bulunurken, deneyimli oyuncu bu sene Sao Paulo ile 36 maçta 6 gol atma başarısı gösterdi. Andre Silva'nın Göztepe'nin hücum oyuncusu Juan Silva'nın eski takım arkadaşı olduğu öğrenilirken, deneyimli oyuncunun Göztepe ile ilgili Juan'dan bilgi aldığı gelen bilgiler arasında. Transferin en kısa sürede netliğe kavuşması bekleniyor.

Kariyerinin en parlak günlerini 2019-22 sezonunda forma giydiği Arouca'da geçiren Andre Silva, 76 maçta 20 gol atarak dikkatleri üzerine topladı. Süper Lig'e verilen milli arada sarı-kırmızılı ekip, boşluğu hazırlık karşılaşmasıyla dolduracak. İzmir ekibi, bugün saat 16.00'da 1. Lig ekibi Manisa FK ile kozlarını paylaşacak. Müsabaka Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde taraftara kapalı olarak oynanacak. Sambacı golcü Andre Silva, Rio Ave'de başaldığı kariyerine Arouca ve V.Guimaraes'te devam etti. Buradaki performansıyla göz dolduran Andre, Brezilya devi Sao Paulo'ya transferoldu.

MİROSHİ BELİRSİZ

Sezon başında takıma katılan ve gösterdiği performans ile ilk 3 maçta 11'de başlayarak Stanimir Stoilov'un as yıldızı olan Novatus Miroshi, geçtiğimiz haftalarda antrenmanda sakatlanmıştı. Yaklaşık 1 aydır sahalardan uzak kalan oyuncunun sakatlığının sürdüğü belirtilirken, Miroshi'nin ne zaman sahalara döneceği belirsizliğini koruyor. Sağlık ekiplerinin Miroshi'yi iyileştirmek için yoğun çaba sarf ettiği ifade edildi. Miroshi'nin yerine Stanimir Stoilov Taha'yı monte ederken bu oyuncunun performansından da oldukça memnun olduğu öğrenildi.