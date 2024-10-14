Karşıyaka seriye bağladı

KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin iddialı ekiplerinden İnfo Yatırım Karşıyaka, ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda Bozüyük Belediye Eğitim ve Spor Kulübü'nü set vermeden mağlup etti: 0-3. Ligin ilk haftasında taraftarı önündeki Ege derbisinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u da aynı skorla mağlup eden yeşil-kırmızılılar, ikide iki yaparak iddiasını kanıtladı. Maça iyi başlayan Kaf- Kaf, ilk seti 25-15 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan ev sahibi uzun süre KSK'ye dirense de son bölümde hatasız oynayan Karşıyaka, bu seti de 25-23 alarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü set nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Son anlarda hata yapmayan Karşıyaka, bu seti 28-26 maçı da 3-0 kazandı.