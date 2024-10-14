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Karşıyaka seriye bağladı

HABER MERKEZİ
Karşıyaka seriye bağladı
KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin iddialı ekiplerinden İnfo Yatırım Karşıyaka, ikinci hafta mücadelesinde deplasmanda Bozüyük Belediye Eğitim ve Spor Kulübü'nü set vermeden mağlup etti: 0-3. Ligin ilk haftasında taraftarı önündeki Ege derbisinde Bodrum Belediyesi Bodrumspor'u da aynı skorla mağlup eden yeşil-kırmızılılar, ikide iki yaparak iddiasını kanıtladı. Maça iyi başlayan Kaf- Kaf, ilk seti 25-15 alarak 1-0 öne geçti. İkinci sette toparlanan ev sahibi uzun süre KSK'ye dirense de son bölümde hatasız oynayan Karşıyaka, bu seti de 25-23 alarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü set nefesleri kesen bir mücadeleye sahne oldu. Son anlarda hata yapmayan Karşıyaka, bu seti 28-26 maçı da 3-0 kazandı.
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