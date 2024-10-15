Fethiyespor seriye bağladı

NESINE İkinci Lig Beyaz Grup'ta sezona kötü başlayan Fethiyespor, Karaköprü Belediyespor'un ardından deplasmanda 1461 Trabzon FK'yı da mağlup ederek çıkışa geçti. Zorlu maçta rakibini tek golle mağlup eden Fethiye, yenilmezliğini de 3 maça çıkardı. 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi alan lacivertbeyazlılar, topladığı 10 puanın yedisini son üç haftada kazandı. 10 puanla dokuzuncu sıraya yerleşen Fethiye, gözünü Play-Off hattına dikti. Rakip ağlara 9 gol atıp, kalesinde 11 gole engel olamayan Muğla temsilcisi, son iki maçta averajını da düzeltti. Fethiyespor, son iki maçta rakiplerini 1-0 mağlup ederken, savunmasıyla da göz doldurdu. Lacivert-beyazlılar, gelecek hafta sahasında aynı puana sahip olan Adana 01 FK'yı konuk edecek.