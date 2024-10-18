Dibe demir attılar

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden iki Ege temsilcisi Manisa Basket ve Merkezefendi Belediyesi Basket sezona istedikleri gibi başlayamadı. İki ekip de geride kalan süreçte oynadığı iki karşılaşmada rakiplerine diş geçiremezken, puan cetvelinde dibe demir attı. Denizli temsilcisi ilk iki haftada evinde Mersin Spor ve gurbette Karşıyaka karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılırken beklentilerin de uzağında kaldı.

MANİSA'NIN İKİ YÜZÜ

Ligde istediği performansın oldukça uzağında bir görüntü çizen, Bursaspor ve Darüşşafaka'ya kaybeden Manisa temsilcisi Avrupa'da ise tam tersi bir grafik sergiledi. FIBA Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı iki maçtan galibiyetle ayrılan Manisa Basket, yarın Ege derbisinde İzmir temsilcisi Aliağa Petkim karşısında yeni bir başlangıca imza atm