2. Lig’de cumartesi heyecanı

TFF 2'nci Lig'de mücadele eden Ege takımları bugün kritik randevularda 3 puan için ter dökecek. Kırmızı Grup'ta son iki maçında 4 puan toplayan düşme potasındaki Nazillispor evinde Play-Off hattında bulunan Ankara Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Nazilli İlçe Stadı'nda Abdulbaki Ayyıldız'ın yöneteceği karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Aynı grupta üst üste sahasında Giresunspor ve Karacabey Bld maçlarını kazanıp zirve yarışında iddialı konuma gelen Bucaspor 1928, gurbette Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'a konuk olacak. Maltepe Hasan Polat Stadı'nda hakem Murat Kasap'ın yöneteceği karşılaşmanın başlama düdüğü saat 15.30'da çalacak.

ALTAY ATATÜRK STADI'NA

Beyaz Grup'ta üst üste Batman'a 5-0, İskenderunspor'a da 4-0 yenilerek ateş hattına yaklaşan Altay evinde Karaköprü Belediyespor'la saat 15.30'da karşılaşacak. Mücadelenin, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda yapılan zemin bakımı nedeniyle Atatürk Stadı'nda oynanacağı öğrenilirken, hakem ise Onur Can Dolgun. Maddi sıkıntılar nedeniyle ödeme yapılmayan Altay'ın tecrübeli isimleri kaleci Ozan, Özgür, Ceyhun ve Deniz geçen hafta İskenderun deplasmanına gitmezken, yönetimin anlaşma sağladığı 4 oyuncu görev verilmesi durumunda sahadaki yerlerini alabilecek.