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Haberler Spor Eyüpspor - Göztepe | CANLI ANLATIM

Eyüpspor - Göztepe | CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta maçında Eyüpspor sahasında İzmir ekibi Göztepe'yi konuk ediyor. Çekişmeli mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

HABER MERKEZİ
Eyüpspor - Göztepe | CANLI ANLATIM

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 9. hafta maçında Eyüpspor ile Göztepe karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

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EYÜPSPOR - GÖZTEPE MAÇI 11'LERİ:

Eyüpspor: Berke, Dubois, Claro, Melih, Saiz, Midtsjö, Emre, Shelvey, Robin Yalçın, Ahmed Kutucu, Thiam

Göztepe: Lis, Bokele, Ogün, Silva, Taha, Heliton, Ahmed Ildız, Matsuki, Solet, Juan, Cardoso

EYÜPSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Eyüpspor - Göztepe maçı 19 Ekim Cumartesi günü saat 19.00'da başladı ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

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