Yen de gel Göz-Göz

Trendyol Süper Lig'de milli ara dönüşü Göztepe, bugün deplasmanda Eyüpspor'la oynuyor. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda 19.00'daki maçta Turgut Doman düdük çalacak. Göztepe'de sakat stoper Miroshi ile golcü Kubilay kadroda olmayacak. Sarı-kırmızılılar, 12 puanla 6. sırada konumlanırken, direkt rakibi Eyüp ise aynı puan ile 7. sırada yer alıyor. Bu sezon henüz deplasman galibiyeti olmayan Göz-Göz, ligde çıktığı 3 dış saha maçından 2 beraberlik ve 1 yenilgi alırken Eyüp karşısında bu zinciri kırarak eve 3 puan ile dönmenin hesaplarını yapıyor.

"GEÇEN SEZONDAN FARKLIYIZ"

Teknik direktör Stanimir Stoilov, "Eyüp de bizim gibi ligin yeni takımı ve onlar da iyi bir başlangıç yaptı. İki takım da geçen sezona göre çok farklı. Biz gereken mücadeleyi ortaya koymalıyız. Hücumda daha özgüvenli olmalı, bitirici vuruşlarımızı daha kararlı yapmalıyız" diye konuştu.

SARI-KIRMIZILILARDA GÖZLER SAMBACILARDA

Göztepe'de bu sezon gösterdikleri performans ile Süper Lig'de rakiplerinin korkulu rüyası haline gelen Brezilyalı golcüler Romulo ile Juan'dan Eyüpspor maçında beklenti büyük. Göz- Göz'ün en önemli silahı haline gelen Romulo'nun 4, bu sezon transfer edilen Juan'ın 2 golü bulunuyor. Teknik adam Stoilov'un yine bu ikiliye ilk 11'de şans vermesi beklenirken, henüz yüzde yüz hazır olmayan David Fofana'yı ikinci devre oyuna alacak.

Son olarak taraftarı önünde Sivasspor'u yenen Göztepe, Eyüpspor'u yenerek 2'de 2 yapmak istiyor. Deplasmanda bu sezon 3 maçta sadece 2 puan çıkarabilen sarı-kırmızılı İzmir temsilcisi, zinciri bu kez kırmayı hedeflyor.