Aslan kükredi

Süper Lig'in 9'uncu haftasında Galatasaray deplasmanda Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti. 10. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan kazanılan kornerde Mertens ön direğe ortaladı. Icardi'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti: 0-1. 14'te Antalyaspor'da paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda topu alan Güray Vural'ın sol ayağıyla uzak köşeye vuruşunu Muslera güçlükle kornere çeldi. 38'de sYunus Akgün'ün pasında Mertens'in şutunda Piric gole izin vermedi. Boşta kalan topu bir kez daha önünde bulan Mertens'in vuruşunda Piric yine gole izin vermedi.

İKİNCİ YARIDA GOL YAĞMURU

52'de Yunus Akgün'ün altı pas içerisine verdiği pasta Icardi'nin sol ayağıyla yaptığı vuruşla meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2. 90+2'de Ziyech'in ceza alanına ortasında Antalyaspor savunması uzaklaştırmak isterken top havalandı. Osimhen, yaptığı röveşata vuruşla skoru belirledi: 0-3.

JAKOBS SAKATLANDI

Süper Lig'in 9. haftasında Antalyaspor ile kozlarını paylaşan Galatasaray'da sakatlık şoku yaşandı. Sarı-kırmızılı takımda ilk yarıda Ismail Jakobs sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Girdiği bir pozisyon sonrası ayağa kalkamayan yıldız ismin tedavisi saha içerisinde yapıldı. Ancak Jakobs oyuna devam edemedi. Senegalli sol bekin yerine Berkan Kutlu 22. dakikada karşılaşmaya dahil oldu.

OSIMHEN HAYRAN BIRAKTI

Galatasaray'ın Antalyaspor'u 3-0 yendiği maçta Osimhen şov yaptı. Sarı-kırmızılılarda 78. dakika oyuna İcardi yerine dahil olan Victor Osimhen girdikten 1 dakika sonra golü buldu. Ancak VAR kararı sonrası ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. Osimhen uzatma dakikalarında muhteşem bir rövaşata golü atarak skoru 3-0 getirdi. Attığı jeneriklik gol sonrası tüm stat Nijeryalı yıldızı ayakta alkışladı.

ICARDİ YILDIZLAŞTI

Galatasaray'ın yıldız santraforu Mauro Icardi, takımına galibiyeti getiren isim oldu. Gösterdiği performansı iki güzel golle süsleyen Arjantinli futbolcu, ligdeki gol sayısını da dörde çıkardı. Tangocu, bu sezon da gol krallığı yarışında iddialı olduğunu gösterdi.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Galatasaray'ı taraftarları zorlu Antalyaspor deplasmanında yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran sarıkırmızılılar takımlarına müthiş bir destek verdi. Müsabaka öncesi oyuncuları tek tek tribünlere çağıran taraftarlar alkışlarla moral verirken, maçın ardından büyük bir coşku yaşadılar.