Bengisu’dan tarihi başarı

İzmirli ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı, Okyanus Yedilisi etaplarından Molakai'yi geçti ve bunu başaran ilk Türk kadın oldu. Okyanus Yedilisi'ni tamamlama yolunda kulaç atan Bengisu Avcı, geçen Mayıs ayında denizanası teması nedeniyle bitime iki saat kala yarıda bıraktığı Molakai etabını, bu kez başarıyla geçti. İlk denemesinde yaşadığı denizanası teması nedeniyle tekneye çıkmak zorunda kalan İzmirli yüzücü, beş ay sonra aynı parkurda ikinci denemesini gerçekleştirdi.

5 AY İÇİNDE 3 KANAL

Sabah 05.28'de Molakai'den okyanusa kulaç atmaya başlayan Bengisu Avcı, yaklaşık 42 kilometrelik parkuru 12 saat 10 dakikada geçerek Hawaii'ye vardı.Daha önce Manş Denizi, Catalina, Cook Boğazı ve Cebelitarık'ı yüzerek geçen Bengisu Avcı, böylelikle Okyanus Yedilisi parkurlarından beşini geride bırakan ilk kadın sporcu oldu. İzmirli yüzücü, Kuzey Kanalı (İrlandaİskoçya) ve Tsugaru'yu da (Japonya) geçtiği taktirde Okyanus Yedilisi'ni tamamlayan ilk Türk sporcu unvanını alacak. Cook Boğazı geçişi sonrası 'Okyanus zorlu ama biz de biraz inatçıyız' diyen Bengisu Avcı beş ay içinde üç kanal geçişi denemesi yaptı. Mayıs ayında Molakai, geçen Eylül'de Kuzey Kanalı geçiş denemelerini gerçekleştiren sporcu, böylelikle ne kadar inatçı olduğunu bir kez daha gösterdi.