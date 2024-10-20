Buca diş geçiremedi

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta topladığı 16 puanla üçüncü sırada yer alan Bucaspor 1928 deplasmanda konuk olduğu Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'la golsüz berabere kaldı. Zirve mücadelesi veren sarı-lacivertliler İstanbul ekibi ilk yarıda karşısında yakaladığı pozisyonları gole çeviremedi. İzmir temsilcisi soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle girdi. Mücadelenin ikinci yarısında da istediği skoru elde edemeyen Bucaspor 1928 bir puana razı oldu. İki maç aradan sonra puan kaybeden İzmir temsilcisi bu sezon ikinci sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sezon geride kalan 8 haftada iyi bir görüntü sergileyen sarı-lacivertliler bu süreçte sahadan 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 de mağlubiyetle ayrıldı. Bucaspor 1928 gelecek hafta taraftarı önünde Yeni Mersin İdmanyurdu'nu mutlak 3 puan hedefiyle İzmir'de konuk edecek.