Yasak kapıda

Mali olarak zor günler geçiren Karşıyaka Spor Kulübü'nün basketbol branşında her gün yeni bir kriz patlak veriyor. Yeşil-kırmızılılar bu kez de transfer yasağıyla karşı karşıya. İzmir ekibinde kurmaylar yakın zamanda yapılandırılan eski borçların ödemelerini yapamazsa, kulübe FIBA'dan yeni bir transfer yasağının gelebileceği ifade edildi.

"ÇÖZÜM SPONSORDA"

Başkan İlker Ergüllü, divan kurulu başkanı Atakan Karakaplan ve bir önceki kulüp başkanı Turgay Büyükkarcı basketbol şubesinin sponsorsuz ayakta kalmasının imkansız olduğu görüşünde birleşirken, Ergüllü yaptığı açıklamada, "Sponsorun bırakacağını bilseydik ona göre hareket ederdik. Ağustos'un ortasında bıraktılar. Ciddi bir sponsor çıkarsa çözüm olur. Yeni birileri çıkacak ve 'Bizim hazırlığımız var, vergiyi de öderiz, takımı da götürürüz' diyecek. Ya da herkes birleşip akıl birliği ile kurtulmanın yolu aranacak" ifadelerini kullanmıştı.