Federasyonda Ataman krizi

TÜRKIYE Basketbol Federasyonu'nda seçimli genel kurulunda yeniden göreve gelen Hidayet Türkoğlu ve yönetiminin gündeminde A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Başantrenörü Ergin Ataman var. Türkoğlu ve yönetimi Ergin Ataman'ın A Milli Takım'daki geleceğini masaya yatırdı. Geçtiğimiz ay Fenerbahçe Beko, Galatasaray-Panathinaikos maçında derbi maça gönderme yaparak 3-1 işareti yapan Ergin Ataman'ın Türkiye A Milli Takımı Basketbol Takımı'nda görev aldığı sürece basketbol milli takımına sporcu göndermeyeceğini açıkladı. Ataman, özür dilese de sarı-lacivertliler geri adım atmamıştı. Yönetim ayrılık kararı alırsa kulislerde adı geçen isim ise Erdem Can olduğu öne sürüldü.