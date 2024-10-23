Çalhanoğlu’na anlamlı ödül

İTALYA'DA bu yıl ikincisi düzenlenen Akdeniz Mükemmeliyet Ödülleri'nde sporda farklı kültürler arasında örnek bir bağ kurması sebebiyle ödüle layık görülen Hakan Çalhanoğlu, takımı Inter'in Serie A'nın 8. haftasında Roma ile başkentte yaptığı maç için kamp yaptığı otelde düzenlenen törenle ödülünü aldı. Ödülü aldıktan sonra basına değerlendirmelerde bulunan Çalhanoğlu, "Ödül benim için çok önemli, çok değerli. İnşallah sizleri hep böyle güzel temsil etmeye çalışırım. Kişiliğim ve karakterimle çocuklarımıza, gençlerimize örnek olmak amacıyla bu ödüle layık görülmüş olmak beni çok mutlu etti." diye konuştu. Çalhanoğlu, A Milli Takım'da istedikleri sonuçları aldıklarını, bu şekilde devam ederek 2026 Dünya Kupası finallerine gitmeyi arzuladıklarını söyledi.