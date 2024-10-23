Manisa tam gaz

FIBA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında Manisa Basket, sahasında Yunanistan ekibi Peristeri'yi mağlup etti. UCAM Murcia ve FMP Beograd'ın ardından Peristeri'yi de mağlup eden kırmızısiyahlılar, namağlup liderliğini sürdürdü. Müsabakaya hızlı başlayan konuk ekip, pota altında etkili oldu. Başa baş geçen ilk periyodu son saniye basketiyle Peristeri 23-21 önde tamamladı. İkinci çeyrekte oyunun kontrolünü Manisa Basket devraldı. Dış atışlarda etkili olan Manisa temsilcisi, rakibine fazla sayı şansı tanımadı. Manisa Basket, iyi oyunun sürdürdü ve devreyi 44-40 önde tamamladı.

SON ÇEYREK NEFESLERİ KESTİ

Üçüncü periyotta da oyunun hakimi olan taraf Manisa Basket'ti. Taraftarının da desteğini arkasına alan kırmızı-siyahlılar, rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi. Pota altında uzunlarıyla sonuca giden Manisa Basket, son bölüme beş sayı farkla 62-57 önde girdi. Dördüncü çeyrekte konuk takım baskısını artırdı. İki takımda savunmasını sertleştirdi. Maçın son anları ise nefesleri kesti. Ancak son anlarda hata yapmayan Manisa Basket, Peristeri'yi 79-77 yenerek üçte üç yaptı.