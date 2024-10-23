Turgutlu’nun stat çilesi

YENİ stadına kavuşmayı 11 yıldır bekleyen Nesine 3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi 7 Eylül Turgutlu 1984 Sportif, 10 bin kişilik, UEFA standartlarına sahip yeni stadı için de beklemelerini sürdürüyor. Ege'nin köklü temsilcisi, yapımı 11 yıl önce başlayıp 2 yılı aşkın süre önce tamamlanan ilçedeki yeni stadına bir türlü kavuşamadı. Bu sezon ilçede halen kırmızı- siyahlıların kullandığı emektar 7 Eylül Stadı'nın bitişiğinde yıkılan eski spor salonu alanındaki inşaat çalışması ve kurulan kule vincin güvenlik sorunu teşkil ettiği gerekçesiyle maç oynanmasına izin verilmedi. Eski stadına yalnız birkaç yüz metre mesafede yeni stadı yapılan Turgutlu, yeni stadını da teslim alamayınca iç saha maçlarında farklı yerlere taşındı.

TURGUTLU ADETA SEYYAH OLDU

Bu sezon iç sahada ilk maçına Manisa 19 Mayıs Stadı'nda çıkıp ardından iki rakibini Manisa Mümin Özkasap Stadı'nda ağırlayan kırmızı-siyahlı Turgutlu ekibi, geçen hafta Kırıkkale FK ile ise sahalara yapılan ara ekim nedeniyle 160 kilometre mesafedeki Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynamak zorunda kaldı. Turgutlu 7 Eylül Stadı'nı kullanamayan kırmızısiyahlı Manisa ekibi, ligde grubunda 2 puanla küme düşme hattında yer alıyor.