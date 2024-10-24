Manisa rüzgarı

Basketbol Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk yılında H Grubu'na üst üste iki deplasman galibiyetiyle lider başlayan Manisa Basket, evindeki ilk maçta Peristeri engelini de aşarak Avrupa'da 3'te 3'le zirvedeki yerini korudu. Geçen sezon aynı organizasyonda Final Four oynayan Yunan ekibini Muradiye Spor Salonu'nda 79-77 mağlup eden Manisa temsilcisi yoluna kayıpsız devam edip grup liderliği ve adını direkt son 16 takım arasına yazdırmak için büyük avantaj elde etti. Sezon başında kadrosuna kattığı, Şampiyonlar Ligi'nde ilk iki maçta rekor kıran Saben Lee'yi Euroleague'e, Javon Freeman-Liberty'i ise NBA'e gönderen Manisa, yıldızlarından yoksun olmasına rağmen Avrupa'da fren yapmadı.

RÖVANŞ MAÇI 6 KASIM'DA

Manisa Basket Antrenörü Ertuğ Tuzcukaya, Peristeri zaferinin ardından, "Önemli bir galibiyet aldık, bizim için bugün iç sahada kazanabilmek önemliydi. Kazanmayı ne kadar istediğimizi gösterdik, sahaya karakter koyduk ve topu iyi paylaştık. Bence tam kadro olarak idman yapmaya devam ettikçe basketbolumuzu daha da geliştireceğiz, beraber daha çok çalışmaya ihtiyacımız var. Zamanla basketbolumuzu daha üst seviyelere çıkaracağımıza inanıyorum. Şu anda çok seyahat temposundayız, çok sık seyahat ediyoruz. Yine de oyuncularımın potansiyellerine ve çalışma hırslarına çok inanıyorum. Daha da iyi olacağımıza inanıyorum" açıklamasını yaptı. Manisa ekibi grupta rakibine 6 Kasım'da konuk olacak.