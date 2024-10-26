Göztepe - Trabzonspor maçı | CANLI ANLATIM

Son dakika Göztepe haberleri.... Süper Lig'de heyecan veren bir karşılaşma daha...

Trendyol Süper Lig'in 10'uncu hafta maçında İzmir temsilcisi Göztepe ile Trabzonspor, Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor.

İzmir'deki mücadele saat 19.00'da start aldı ve yayıncı kuruluş Bein Sports tarafından ekranlara taşınıyor.

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KADROLAR BELLİ OLDU

İyi bir çıkış yakalayan İzmir ekibi Göztepe taraftarının önünde galip gelmeyi amaçlıyor. Trabzonspor ise çıkış yakalamak için bu müsabakadan 3 puanla ayrılmanın planlarını kuruyor. İki ekipte de bazı eksikler var. Ancak sahaya çıkan ilk 11'lerden iki takım da çok şey bekliyor.

Göztepe'nin 11'i: Lis, Koray, Ogün, Heliton, Bokele, Djalma, Dennis, İsaac, Tjanic, Juan, Fofana

Trabzonspor'un 11'i: Uğurcan, Lundstram, Mendy, Eren, Malheiro, Ozan, Okay, Bardhi, Draguş, Visca, Banza

GÖZTEPE-TRABZONSPOR MAÇINDAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Göztepe-Trabzonspor karşılaşmasında takımların son müsabakalarının ilk 11'lerine göre ev sahibi ekipte 4, konuk takımda ise 1 farklı oyuncu forma giydi.

Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmada Göztepe'nin teknik direktörü Stanimir Stoilov, geçen hafta deplasmanda ikas Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldukları müsabakanın ilk 11'inde 4 değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Romulo Cardoso'nun yanı sıra Ahmed Ildız, Kuryu Matsuki ve Taha Altıkardeş'in yerine David Fofana, David Tijanic, Anthony Junior Dennis ve Koray Günter şans buldu.

Göztepeli futbolcular, ısınmaya üzerinde "Yaşasın Cumhuriyet" yazılı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı.

Ligde geçen hafta konuk ettiği RAMS Başakşehir'i 1-0'lık skorla geçen Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş ise ilk 11'inde 1 farklı oyuncuya şans verdi. Tecrübeli teknik adam, Muhammed Cham'ın yerine Enis Bardhi'yi sahaya sürdü.

Bu arada, Trabzonspor'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Eren Elmalı, bordo-mavili formayla 100. resmi maçına çıktı.

Müsabakadan önce Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda makaralı yay açık kategorisinde şampiyonluğa ulaşan Göztepeli paralimpik sporcu Büşra Ün'e, Göztepe Olimpik Branşlar Sportif Direktörü Deniz Durmaz çiçek verdi. Büşra Ün, ısınma hareketlerini sürdüren bazı Göztepeli futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Maç öncesinde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketine (TUSAŞ) yönelik terör saldırısında şehit olanlar için saygı duruşunda bulunuldu.

HİÇ YENİLGİLERİ YOK

Bordo-mavililer, Göztepe maçına kilitlendi. İzmir ekibi, evindeki son 3 maçı kazanırken, Fenerbahçe karşısında ise 2. haftada 2-0 geriye düşmesine rağmen skoru 2-2'ye getirmişti. Taraftarı önünde 10 puan toplayan Göztepe'ye ilk mağlubiyetini yaşatmak isteyen Fırtına'da, Şenol Güneş ipleri sıkı tutuyor.

STANİMİR STOİLOV'UN TAKIMA İNANCI TAM

Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov, Trabzonspor maçında takımına güveniyor. Deplasmanda şanssız bir yenilgi aldıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, taraftarlarının da desteğini arkalarına alarak Karadeniz ekibini eli boş göndereceklerini söyledi. İç saha maçlarında daha etkili oynadıklarını belirten Bulgar Teknik Adam, Trabzonspor önünde kazanarak galibiyet serisi için ilk adımı atacaklarını dile getirdi.

EN BÜYÜK KOZU TARAFTARI OLACAK

Göztepe'nin Trabzonspor karşısındaki en büyük kozu yine taraftarı olacak. Sarı-kırmızılıların iç saha maçlarında verdikleri destekle herkesin takdirini toplayan İzmirli futbolseverler yine hazırlıklarını yaptı. Trabzonspor maçının biletlerini dakikalar içerisinde tüketen sarı-kırmızılı taraftarlar yapacakları tribün şovları ve tezahüratlarla yine takımlarının en büyük itici gücü olacaklar. Sarı-kırmızılı futbolseverlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle özel hazırlık yaptığı konuşuluyor.

İKİ EKİP ARASINDA 29. MAÇ

Göztepe, Trabzonspor ile Süper Lig'de 29. kez karşılaşacak. İzmir ekibi, bordo-mavili takımla ligde yaptığı 28 maçta 5 galibiyet, 10 beraberlik ve 13 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 22 gol atan sarı-kırmızılı takım kalesinde 42 gol gördü. İzmir'deki 14 maçta ise Göztepe'nin 2, Trabzonspor'un 5 galibiyeti bulunurken, 7 müsabaka eşitlikle tamamlandı.