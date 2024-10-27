Bornova 1877 kendine geldi

Nesıne 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta 3 haftadır galibiyete hasret kalan Bornova 1877, iç sahada Ergene Velimeşespor'u 2-0 yendi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nın zemini bakımda olduğu için İzmir Atatürk Stadı'nda oynanan mücadelede yeşil-beyazlılar 22'nci dakikada Yasin Uzunoğlu ve 78'de Fikret Selçuk'un golleriyle 3 puana uzandı.

KILIÇ 3 PUANLA BAŞLADI

Kötü gidişe 'Dur' diyen İzmir temsilcisi yeniden üst sıralara tırmandı. Son üç maçında galibiyet yüzü görmeyen yeşil-beyazlılar, teknik direktör Sercan Yıldırım'la yollarını ayırdıktan sonra yeni çalıştırıcısı Ercan Kılıç yönetiminde çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılmasını bildi. Galibiyet hasretine son veren Bornova'da oyuncular sevincini yeni teknik direktörleri Ercan Kılıç ile paylaştı. Puanını 14 yapan Bornova, bu sonuçla tekrar Play-Off hattına girdi. İzmir ekibi, önümüzdeki hafta 13 puanla 1 basamak altında yer alan Muşspor'a konuk olacak.