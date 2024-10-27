Kaf-Kaf coştu

Nesine 3. Lig 1. Grup'un 8. haftasında Karşıyaka, Tokat Plevnespor'u 2-0 yenerek üst üste 7. maçını kazandı ve liderliğini sürdürdü. Karşılaşmaya ev sahibi ekip hızlı başladı. 11. dakikada Gökhan Meral'in soldan ortasında Cenk Ahmet'in sağ çaprazdan gelişine vuruşunda top yandan dışarı gitti. 23'te Mert'in cepheden şutu cılız kaldı ve Tokat kalecisi rahatlıkla topu kurtardı.

DEVRE SONUNDA GOL GELDİ

43'üncü dakikada Kaf-Kaf öne geçti. Gökhan'ın sol kanattan kullandığı uzun taç İshak'tan sekti. Topla buluşan Ali Sinan, kaleci ve defansın üstünden golü attı: 1-0. İlk yarı Karşıyaka'nın 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı. 60'ta Enes'in sol kanattan yaptığı yerden ortada ceza yayı üstünde Hakan Barış'ın gelişine vuruşu az farkla auta gitti. 62'de İshak'ın ceza sahası içine yolladığı topta Enes'in sol çaprazdan şutu defansa çarpıp direğin yanından kornere gitti. 72'de Kadir'in defans arkasına attığı topta Bedran kaleciyle karşı karşıya pozisyonda golü attı: 2-0. Kalan dakikalarda başka pozisyon olmadı ve Karşıyaka maçı 2-0 kazandı.

AKÇAY'DAN FERDİ'YE KESİK

Bu sezon çoğunlukla 11'de forma giyen Karşıyaka'nın genç oyuncusu Ferdi Burgaz, Tokat Belediye Plevnespor karşısında kesik yedi. Teknik Direktör Mustafa Reşit Akçay, sol bekte deneyimli oyuncu Gökhan Meral'i 11'de değerlendirdi. 33 yaşındaki futbolcu Kuşadası maçının ardından ikinci kez as kadroda şans buldu. Geçen hafta Düzce Cam Düzcespor önünde uzatma dakikalarında attığı golle takımına galibiyeti getiren Barış Sağır dün de maça yedek kulübesinde başladı.

STATTA BAYRAM COŞKUSU

Karşıyaka ve Tokat Belediyesi Plevnespor futbolcuları maç öncesi seremonisine 'Yaşasın Cumhuriyet' pankartıyla çıktı. Tribünler de dev Atatürk görseli ile 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı unutmadıklarını gösterdi. Karşıyaka taraftarları maça büyük ilgi gösterdi. Bilet fiyatlarının indirilmesi ve takımın iyi gidişatıyla birlikte Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 12 binin üzerinde yeşil-kırmızılı futbolsever takımını destekledi.