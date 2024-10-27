Kuşadası nereye!

Nesine 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Kuşadasıspor taraftarı önünde konuk ettiği Düzcespor'a 3-2 yenildi. Siyah-beyazlıların gollerini 21. dakikada Eyüp Oskan, 79. dakikada ise Abdulkadir Kuzey kaydetti. Konuk ekip 59. ve 71. dakikalarda Berkay Ekici, 63. dakikada ise Mehmet Refik Can'la sonuca ulaştı. Kuşadasıspor üst üste 8. maçından da yenilgiyle ayrılırken grubunda dibe demir attı.

SEVİNDİK DE ÇARE OLAMADI

SIYAH-BEYAZLILAR 3. Lig'de yer alan 64 takım içinde puan alamayan tek ekip konumunda bulunuyor. Üst üste alınan olumsuz sonuçların ardından teknik direktör Bülent Ataman'la yollarını ayıran siyah-beyazlılar, yeni çalıştırıcısı Bayram Sevindik ile çıktığı ikinci maçtan da puansız ayrıldı. Aydın ekibi gelecek hafta şampiyonluk adayı Bursaspor'a konuk olacak.