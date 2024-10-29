Bodrum tatsız

SÜPER Lig'de Fenerbahçe'ye yenilen Bodrum Futbol Kulübü üst üste ikinci mağlubiyetini yaşarken, galibiyet hasretini ise üç maça çıkardı. İstanbul ekibi karşısında sahadan 2-0 yenik ayrılan yeşil-beyazlılarda özellikle kaleci Diogo Sousa'nın yaptığı bireysel hatalar sonucu belirledi. Yeşil-beyazlılarda teknik direktör İsmet Taşdemir, deneyimsizlik nedeniyle mağlup olduklarını söyledi. Çoğu futbolcunun ilk kez Süper Lig'de oynadığını belirten Taşdemir, geliştirecekleri çok nokta olduğunu ifade ederken topla daha çok oynamaları gerektiğini belirtti.

"GELİŞTİRECEK ÇOK NOKTA VAR"

Taşdemir, "Sezon başından beri istatistiklerde topa sahip olmada en düşük takımlardan biriyiz. Bunu geliştirmemiz gerekiyor. Ceza sahasında en çok topla buluşan 3 takımdan biriydik. Fenerbahçe karşılaşmasında sadece 1 isabetli şut atabildik. Geliştireceğimiz çok nokta var. Bunun için çalışıyoruz" dedi.