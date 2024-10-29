Fenerbahçe’nin süper beşlisi

FENERBAHÇE, son Bodrum FK galibiyetiyle haftayı hata yapmadan kapatırken sarı-lacivertlilerin şu ana dek kaydettiği 20 golde 5 yıldızı ön plana çıkıyor. Kanarya'da Edin Dzeko, Dusan Tadic, Fred, Youssef En-Nesyri ve Allan Saint- Maximin 20 golün 18'ine imza atarken, diğer iki gol ise rakiplerin ters vuruşundan geldi. Dzeko, Trendyol Süper Lig'de kaydettiği 6 golle takımının en skorer ismi durumunda. Bosna-Hersekli tecrübeli oyuncuyu, 5 gollü Tadic takip ederken, Fred 3 golle 3., En-Nesyri ve Maximin ise 2'şer golle 4. sırada yer alıyor.

TADIC ASİSTTE ZİRVEDE

Bu beşli arasında asist konusunda da Dusan Tadic 3 asistle takımının en çok gol pası veren ismi olarak dikkat çekiyor. Tadic'i 2 asistle Allan Saint- Maximin takip ederken, Fred'in ve Dzeko'nun da 1'er asist bulunuyor.