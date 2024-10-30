Saldırgan tutuklandı

Trendyol Süper Lig'de önceki gün RAMS Park'ta oynanan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin ardından stadyum çıkışında A Spor Muhabiri Emre Kaplan'a yumruk atan saldırgan gözaltına alınarak tutuklandı. Kaplan, Galatasaray'ın 2-1 kazandığı maçın ardından Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat'ın şoförü ve koruması Sezgin Gülnar tarafından saldırıya uğramıştı. Olayın ardından Sezgin Gülnar hakkında süresiz olarak seyirden men tedbiri uygulanarak, 6222 SKM madde 17 kapsamında adli işlem başlatıldı. Dün adliyeye sevk edilen Gülnar, "Spor alanlarında taşkınlık yapılması ve tesislere zarar vermek" ve "Basit yaralama" suçlarından tutuklama istemiyle sevk edildiği İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

'DARP ETMEDİM' DEDİ

Sezgin Gülnar, ifadesinde "Ben Emre Kaplan'ı tanımıyorum. Kendisini sosyal medyadaki profil fotoğrafından tanıyorum. Sosyal medyada bir paylaşım yapmış. Bunun üzerine 'Neden böyle bir paylaşım yaptın?' diye sordum. Ardından yanımda bulunan bir arkadaşımın kırılan gözlüğü sebebiyle Emre Kaplan yaralandı. Hiçbir şekilde Emre Kaplan'ı darp etmedim" sözlerine yer vermişti.

YAPILAN SALDIRIYA BÜYÜK TEPKİ

A Spor Muhabiri Emre Kaplan'a yönelik saldırı spor, siyaset ve iş dünyasından büyük tepki aldı. Türkiye Futbol Federasyonu ve bir çok kurum olayı kınarken, Adalet Bakanı Yavuz Tunç ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak da açıklama yaptı. Bakan Tunç, " Şiddetin her türlüsünü kınıyor, bu gibi olayların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. Bakan Osman Aşkın Bak da "Sporun olduğu yerde şiddetin adı geçmeyecek. Forma, arma, renk ayırt etmeksizin herkesi sağduyuya davet ediyorum" ifadelerini kullandı.