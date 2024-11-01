Bodrum FK’da Demirel iddialı

SÜPER Lig'in 10'uncu haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-0 yenildikten sonra tecrübeli çalıştırıcı İsmet Taşdemir'le yollarını ayıran Bodrum Futbol Kulübü'nde yeni çalıştırıcı ve Volkan Demirel açıklamalarda bulundu. Önceki gün Bodrum İlçe Stadı'nda gerçekleştirilen törenle 3 yıllığına yeşil-beyazlıların başına geçen Demirel, Bodrum FK için hedefleri olduğunu belirtirken çok mutlu olduğunu dile getirdi. İsmet Taşdemir'e emekleri için teşekkür ederek sözlerini sürdüren Demirel, "Buradan İsmet hocama bir paragraf açmak istiyorum. Takımın buralara gelmesinde en büyük katkı kendisinindir. Kapılarımız her zaman açıktır. Bu inşa ettiği değeri onunla beraber her zaman konuşarak, tartışarak bir yerlere getirmeye çalışacağız. İsmet hocamızla görüşüp alışverişimizi yapacağız, fikrimizi alacağız" ifadelerini kullandı.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Başkanım ve yönetimimiz bana değer verdiler, buraya çağırdılar. Ben de buraya 3 yıllık bir proje için geldim. Bu proje içerisinde hedeflerimiz var. Bu hedefler doğrultusunda Bodrum FK'yı düşündüğümüz yerlere götürmek için elimizden geleni yapmak için buradayız. Ben buraya aidiyet duygusunu hissederek geldim. Hep birlikte Bodrum FK'yı daha yukarılara taşımaya çalışacağız. Aidiyet duygusu hissettiğimiz bir yerde elimizden ne gelirse ekibimle yapmaya çalışacağız. Takımla tanışacağız, istişare edeceğiz" diye konuştu. İmza töreninde bulunan Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk, Demirel'in başarılı olacağını söylerken, "Hocamızı aramızda görmekten son derece mutluyuz" dedi.

YENİ SAYFA AÇACAK

TEKNİK direktörlük koltuğuna Volkan Demirel'i getiren Bodrum FK bu hafta yeni bir sayfa açmak istiyor. Oynadığı son üç maçta 2 mağlubiyet, 1 de beraberlikle sahadan ayrılan yeşil-beyazlılar, yeni çalıştırıcısıyla zinciri kırmak istiyor. Pazar günü taraftarı önünde Alanyaspor'u konuk edecek olan Muğla temsilcisi, sahadan 3 puanla ayrılarak üst sıralara tırmanmanın hesaplarını yapıyor.