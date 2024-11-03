Aslan’da Boey sesleri

Trendyol Süper Lig'de haftayı maç yapmadan geçecek olan G.Saray, bir yandan Tottenham hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da devre arası transfer çalışmalarını devam ettiriyor. Galatasaray'ın 30 milyon Euroluk bonservis kazanarak Bayern Münih'e gönderdiği Sacha Boey'in devre arasında ayrılma kararı aldığı öne sürülürken sarıkırmızılıların eski oyuncusu için Bayern Münih'e kiralama teklifi yapacağı öğrenildi. Sacha Boey'in de Galatasaray'a dönmeye sıcak baktığı gelen haberler arasında.Fransız sağ bek oyuncusu, geçtiğimiz sezon üst üste iki kez sakatlanmış ve yeni takımına girmesi bu yüzden sekteye uğramıştı. Sacha Boey, bu sezon da menisküs yırtığı sakatlığı yaşayarak büyük hayal kırıklığına uğradı. Sacha Boey, bu sezon Bayern Münih formasıyla tüm kulvarlarda toplamda sadece 2 maça çıkabildi. Oynadığı bu 2 maçta 1 asist yapan Sacha Boey, 129 dakika sahada kaldıktan sonra sakatlık şokuyla sarsıldı. Fransız sağ bek oyuncusunun 15 Kasım'da sahalara dönebileceği öğrenildi. Elias Jelert'i 9 milyon Euro'ya alan ve şu ana dek istediği verimi alamayan G.Saray, B. Münih'in Boey kararına göre aksiyon alacak.