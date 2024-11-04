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Nazillispor puana razı oldu

ÜMİT ÖZMEN
Nazillispor puana razı oldu
TFF 2. Lig Kırmızı grup ekiplerinden Nazillispor, ligin 10. haftasında sahasında konuk ettiği Diyarbekir Spor A.Ş ile 2-2 berabere kaldı. 11'de defansın uzaklaştırmaya çalıştığı topla penaltı noktası üzerinde buluşan Miraç'ın şutu ağlarla buluştu: 1-0. 18'de Berkay'ın defans arasına attığı pasa dokunan Emrullah beraberliği getiren golü attı: 1-1. 42'de Ahmet Mümin'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Mustafa'nın solundan ağlarla buluştu: 1-2. 45'te Oğuzhan Akgün'ün 25 metreden çektiği sert şut kaleci Mehmet Mert'in solundan ağlarla buluştu: 2-2. İkinci yarıda iki ekibin çabaları da sonucu değiştirmedi ve maç 2-2 sona erdi.
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