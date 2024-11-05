Demirel’den Ege’ye övgü

Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Bodrum Futbol Kulübü, takımı 2'nci Lig'den beri çalıştıran İsmet Taşdemir'le yolların ayrılması sonrası göreve getirilen Teknik Direktör Volkan Demirel yönetimindeki ilk maçta evinde Alanyaspor önünden golsüz eşitlikle 1 puanla ayrıldı. Mohammed'in atılmasıyla 64. dakikadan sonra 10 kişi kalan Muğla ekibinin yeni teknik adamı Demirel, genç yıldız adayı Ege Bilsel'i övdü.

Demirel, "Oyuna giren çıkan herkesi tebrik ediyorum. Asıl bir tebrik de Ege'ye. Çünkü gerçekten Türk futbolu bence bugün yeni bir oyuncu daha gördü, izledi. Benim içim galibiyetten daha önemlisi bugün Ege'nin iyi oynamasıydı" açıklamasını yaptı.

ANTALYA'DAN GELDİ

İlk kez bu sezon Alanya maçında 90 dakika forma giyen 20 yaşındaki Ege, geçen sezon devre arasında Antalya'dan yeşil-beyazlı ekibe transfer olmuştu. Demirel'in önümüzdeki süreçte Ege'yi vitrine çıkarıp as kadroya monte etmeyi düşündüğü öğrenildi. 11 puanla ligde alt sıralarda kalan Bodrum'un sergilediği performans Demirel'i memnun etti.