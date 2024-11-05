Göztepe’de Fofana şoku

Trendyol Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'ya mağlup olarak büyük bir üzüntü yaşayan Göztepe'de David Fofana şoku yaşanıyor. Sezon başında Chelsea'dan büyük umutlarla transfer edilen 21 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet oyuncusu, Gaziantep ekibi karşısında rakibiyle girdiği ikili mücadele sonucunda uzun süre yerde kalmıştı. Yapılan müdahaleye rağmen bir türlü ayağa kalkamayan Fofana'nın MR sonuçları belli oldu. Genç oyuncunun çekilen MR'ının ardından yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Sağlık ekiplerinin Fofana'nın bir an önce sahalara dönmesi için yoğun çaba sarf ettiği belirtilirken, sakatlığa ilişkin Göztepe'nin resmi bir açıklama yapılacağı öğrenildi.

FORVET KRİZİ BAŞLADI

Sezon başında sarı-kırmızılı ekibin deneyimli oyuncusu Kubilay Kanatsızkuş'un yaşadığı sakatlık nedeniyle ligin ilk yarısını kapattığı açıklanırken, yaklaşık 3 hafta önce takımın gol makinesi Romulo Cardoso'da sakatlık yaşamıştı. Eyüpspor maçının ardından Trabzonspor ile Gaziantep FK maçlarında forma giyemeyen Romulo'nun da yokluğu sonrası ön bölgede büyük bir sıkıntı oluştu. Teknik direktör Stoilov'un elinde sadece Juan kalırken, Japon yıldız Kuryu Matsuki'nin ön bölgede görev alabileceği ifade edildi.

SARI-KIRMIZILILAR TELAFİ PEŞİNDE

GAZIANTEP FK mağlubiyetinin etkisi sürerken, sarıkırmızılılar gözünü hafta sonu oynayacağı Konyaspor maçına çevirdi. Evinde henüz yenilgi yüzü görmeyen İzmir ekibi, Antep'te kaybedilen puanları telafi ederek yeniden çıkışa geçmenin hesaplarını yapıyor. Bu sezon iç sahada oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanan ve sadece 1 kez beraberlik alan İzmir temsilcisi, toplam 13 puanı hanesine yazdırmıştı.