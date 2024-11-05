UEFA’dan skandal karar

AVRUPA Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, UEFA'dan gelen şok bir kararla sarsıldı. Siyah-beyazlıların Filistin'de soykırım uygulayan İsrail'in temsilcisi Maccabi Tel Aviv'le 28 Kasım'da yapacağı maçın oynanacağı yer değiştirildi. Alexander Ceferin başkanlığındaki UEFA, skandal bir karar alarak İstanbul'da oynanması gereken müsabakanın başka bir ülkede oynanacağını duyurdu. Alınan karar Hasan Arat başkanlığındaki siyah-beyazlı yönetim ve taraftarlar tarafından büyük bir tepkiyle karşılanırken, mücadelenin oynanacağı ülke ve stadyumun önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı ifade edildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Tarihinde hiçbir sportif mücadeleden kaçmayan, alnının akıyla çıkan, şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanan büyük Beşiktaş camiası olarak nerede ve hangi şartta olursa olsun müsabakamızı yine aynı bilinçle oynayacağız. Ülkemizi ve Beşiktaşımızı müşkül duruma düşürme amacı taşıyan her türlü provokatif eyleme karşı Beşiktaş taraftarının büyüklüğüne yakışır biçimde gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ARAL SİMSİR'E DİSİPLİN SORUSTURMASI

Öteyandan UEFA, Danimarka ekibi Midtjylland'ın formasını giyen Aral Şimşir'e disiplin soruşturması başlattı. Şimşir'in, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv oyuncularına "Özgür Filistin, umarım ölürsünüz" şeklinde bağırdığı öne sürülüyor