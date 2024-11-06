Trendyol Süper Lig'de son olarak Gaziantep FK'ya mağlup olan Göztepe'de rotasyon hazırlığı var. Sarıkırmızılı ekipte alınan son yenilginin ardından teknik direktör Stanimir Stoilov, kadroda değişikliğe gitmeye hazırlanıyor.

Deneyimli çalıştırıcının savunmada Bokele'nin yerine Taha Altıkardeş'i 11'e monte edeceği öğrenilirken, sağ beke Nazım Sangare'nin yerine Ogün Bayrak'ı, orta sahada Victor Hugo yerine kart cezası biten Isaac Solet'i yerleştireceği belirtildi.

KARAR SON ANTRENMANDA

Brezilyalı golcü Romulo Cardoso'nun sakatlığını büyük ölçüde atlattığı belirtilirken, Antep ekibi karşısında sakatlanan Fofana'nın yerine Romulo'nun tekrar 11'e döneceği kaydedildi. Son dönemin formda isimlerinden Tijanic'in ise son maçta etkisiz kalması nedeniyle Kuryu Matsuki'nin ilk 11 başlayabileceği ancak son kararın Konyaspor maçından önceki son antrenmanda verileceği belirtildi. Stanimir Stoilov'un bu değişiklikleri forma yarışında rekabeti arttırmak için yaptığı belirtildi.

DOĞAN ÜÇ HAFTADIR YOK

Sarı-kırmızılı ekibin tecrübeli orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan, yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 haftadır forma şansı bulamadı. Deneyimli oyuncunun henüz iyileşmediği belirtilirken, hafta sonu oynanacak Konyaspor karşılaşmasında da forma giymesinin düşük bir ihtimal olduğu kaydedildi. Orta alanda sıkıntılar yaşayan Göz-Göz'ün bu sıkıntısının hücuma da yansıdığı belirtildi. Teknik direktör Stoilov'un orta saha oyuncularıyla toplantı yaptığı ve oyunculara yeni taktikler geliştirdiği gelen bilgiler arasında.

GÖZ-GÖZ BU SEZON İÇ SAHADA KRAL OLDU

Göztepe, bu sezon Gürsel Aksel Stadı'nda gösterdiği üst düzey performansa güveniyor. İçerde oynadığı 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik alan İzmir temsilcisi, bu sezon topladığı 15 puanın 13'ünü evinde elde etti. İç sahada 12 gol atan İzmir ekibi, 5 gol yedi.