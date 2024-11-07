Akhisar iflas etti

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Akhisarspor, yaptığı açıklamada maçlara çıkmama kararı aldı. Bir dönem Süper Lig'deki bütün takımların korkulu rüyası olan ve Türkiye'yi Avrupa'da temsil eden sayılı kulüplerden biri olan Manisa temsilcisi, yaşadığı ekonomik sıkıntılar karşısında çözüm bulamayınca BAL ligine kadar gerilemişti. Yaşanan ekonomik ve siyasal sıkıntıları çözemeyen Manisa ekibi, BAL'a veda etti. Yaşanan sıkıntıları kamuoyu ile sosyal medya aracılığıyla paylaşan yeşil-siyahlılar, yaptıkları açıklamada "Tesislerimizde elektrik yok. Su yok. Doğalgaz yok. Abonelik almaya çalışıyoruz, alamıyoruz. Çünkü belediye tarafından verilmesin diye dilekçe verilmiş. Çocuklar stresli ve yorgun. Bence bunu hak etmediler" ifadelerine yer verdi.

MAÇLARA ÇIKMAMA KARARI

Ekonomik sıkıntıları aşmadan sahaya çıkmama kararı alan eşil-siyahlı Akhisar ekibi, "Her şey düzelene kadar ve transfer açılana kadar maçlara çıkmama kararı aldık.

İnşallah bir gün bu yapılanların hesabını soracağız. Alt yapılar devam ediyor. En az 5 grupta müsabakalara katılacağız. Pes etmeyeceğiz.

Bizi bu duruma düşürenlerden hesap soracağız, göreceksiniz. Ama şu anda sadece transfer ile ilgileneceğiz. Sonumuz Bahar olur inşallah. Bu kulübü profesyonel lige çıkartana kadar bırakmayacağız. Herkes bunu bilsin" cümleleri kaydedildi.

42 GOL YEDİ, GOL ATAMADI

BAL'da çıktığı 5 müsabakadan mağlubiyet ile ayrılan Akhisar, farklı skorlarla rakiplerine mağlup olmuştu. Ligdeki ilk maçında Eti Maden Eti'ye 9-0, Manisa 1965'e 7-0, Domaniç'e 3-0, İznikspor'a 7-0, Yeni Çanspor'a 7-3, Burhaniye Bld'ye 9-0 yenilerek bu süreçte kalesinde 42 gol gördü. Yeşil-siyahlı ekip, henüz ligde puan alamazken, adeta dibe çakıldı. Düşüşünü sürdüren Akhisar, kötü gidişe 'dur' diyemeyince böylelikle maçlara çıkmama kararı aldı.