Efeler 09’da Şanbay bıraktı

Nesine 3. Lig 3. Grup'ta son haftalarda üst üste puan kayıpları yaşayan Efeler 09 SFK'da şok bir ayrılık yaşandı. Bu sezon oynadığı 9 maçta 2 galibiyet, 4 beraberlik, 3 mağlubiyetle alt sıralarda kalan Efeler 09 SFK'da Teknik Direktör Tolga Şanbay ile karşılıklı anlaşarak yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüzde sezon başından beri teknik direktörlük görevi yapan Tolga Şanbay ve ekibine katkılarından dolayı teşekkürler" ifadeleri kullanıldı. Bu sezon şirket statüsünde olan yönetimi değişip Aydın merkezden Didim'e taşınan kulüpte Başkan Mahmut Gözüaçık'ın yeni teknik direktörü önümüzdeki günlerde belirlemesi bekleniyor. Efeler, bu hafta sonu deplasmanda Yozgat Belediye Bozüyükspor'u mağlup ederek kötü gidişata son vermenin peşinde.