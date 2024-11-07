Petkim dağıldı

Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta güçlü rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda yenerek sükse yapan Aliağa Petkimspor, Avrupa'da iddialı olduğu Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda, kupanın son şampiyonu Unicaja Malaga'yı ağırladı. Karşılaşmanın ilk bölümü karşılıklı basketlerle geçti. Son bölümde hızlı hücumlarla sayılar bulan konuk ekip skoru 18-27 yaptı. İkinci çeyrek Petkim açısından çok sıkıntılı geçti. Üst üste hücumlardan eli boş dönen temsilcimiz, rakibin pota altındaki üstünlüğüne çare bulamadı ve ilk yarı 26 sayı farkla 22-48 Malaga üstünlüğüyle bitti.

FARK DAHA DA AÇILDI

Üçüncü çeyrekte savunmasını sertleştirmeye çalışan Aliağa farkı eritmeye çalıştı ancak İspanyol ekibi buna izin vermedi. Kalinoski ve Kravish ile etkili olan Malaga farkı 40 sayının üstüne çıkardı. Farkın çok açılmasıyla birlikte son bölümde tempo düştü. Son çeyrekte iki ekip de as oyuncularını kenara aldı. Genç isimlerin süre bulduğu dördüncü periyotta fark biraz daha açıldı ve konuk ekip karşılaşmadan 52 sayı farkla 56-108 galip ayrıldı. Bu sonuçla yoluna kayıpsız devam eden son şampiyon Malaga grupta liderliğini sürdürdü. İspanyol rakibinden üst üste ikinci yenilgisini alan Petkim ise buna rağmen grupta ikinci sıradaki yerini korudu. Temsilcimiz bir sonraki maçını 3 Aralık'ta yine evinde grup sonuncusu Szczecin ile oynayacak. Petkim deplasmandaki ilk maçta 70-85 mağlup ettiği Polonyalı rakibini tekrar yenmesi halinde Play-Off oynamayı garantileyecek.