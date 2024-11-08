Kaf-Kaf hareketli

Futbol, basketbol ve voleybol branşlarında sezona zirve yarışında başlamasına rağmen yaşadığı krizleri aşamayan Karşıyaka'da istifalar sonrası 5 üyesi kalan yönetim kurulu düşerken, 26 yıllık sponsorluğunu sezon başında sona erdiren Yaşar Holding'in kulübe yeniden desteğe hazır olduğu iddia edildi. Başkan İlker Ergüllü'nün yönetimindeki bazı kişilerden rahatsız olduğu iddia edildiği için Karşıyaka'nın basketbol şubesine desteğini çeken Yaşar Holding'in, yeni yönetime destek sağlayacağı iddia ediliyor. Kulübün tüzüğünde yer alan 'İşlevini yitiren yönetimin 1 ay içinde seçime gitmesi gerek' maddesinden dolayı İzmir ekibinin 21 ya da 28 Kasım'da olağanüstü genel kurula gitmesi bekleniyor.

9.2 MİLYON LİRA GEREKLİ

Öte yandan Başkan İlker Ergüllü ve yönetimden Mustafa Karabağlı, önceki gün kulübün kasasındaki çeklerden çalışanlar ve futbol takımı teknik heyetine maaş ödemesi yapıp, tesislerin elektrik, su borçları ile gıda borcu ödemesini yaptı. Yeşil-kırmızılıların Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden basketbol takımı geciken maaş ödemeleri nedeniyle hafta başından beri antrenmanlara çıkmayıp, ligde cumartesi günü Büyükçekmece maçına da çıkmama resti çekerken, Ergüllü ile Karabağlı 9.2 milyon TL tutarındaki ödemeyi yapıp takımı sahaya sürmeye çalışıyor.