Mehmet Ali Abi’yi kaybettik

Türkiye Spor Yazarları Derneği İzmir Şubesi'nin eski başkanlarından ve İzmir'in tanınmış gazetecilerinden Mehmet Ali Okumuş dün hayata gözlerini yumdu. 80 yaşındaki Okumuş'un vefatı basın camiasında büyük üzüntüyle karşılandı. Uzun yıllar Yeni Asır Gazetesi'nde de çalışan, gazetemizde fotoğraf editörlüğü yaptığı dönemde çektiği fotoğrafla Dünya Spor Yazarları Örgütü tarafından düzenlenen bir yarışmada dünya birinciliği ödülünü alan Okumuş, Ege Ekspres, Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde de foto muhabirliği ve fotoğraf editörlüğü görevlerinde bulunmuştu. İzmir Gazeteciler Cemiyeti üyesi olan Mehmet Ali Okumuş'un cenazesi dün Alsancak Hocazade Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Pınarbaşı Mezarlığı'nda defnedildi.

YENİ ASIR İÇİN ÇEKTİĞİ BU FOTOĞRAF DÜNYA BİRİNCİSİ OLDU

Mehmet Ali Okumuş'un 1984 yılında Menemen-Bergama maçında çektiği ve Yeni Asır sayfalarında yer alan bu fotoğraf dünya birinciliği ödülüne layık görülmüştü. Okumuş, Dünya Spor Yazarları Örgütü tarafından düzenlenen spor fotoğrafları yarışmasında 600 fotoğrafın arasından sıyrılarak birinciliği elde etmişti.