Fenerbahçe savunmayla kazandı

TRENDYOL Süper Lig'in 12'nci haftasında sahasında Sivasspor'u 4-0'lık net bir skorla geçen Fenerbahçe geride kalan süreçte kalesini gole kapattığı maçlarda galibiyete uzandı. Önceki gün oynanan karşılaşmada Sivas ekibine karşı da kalesini gole kapatan sarı-lacivertli ekip, bu sezon ligde kazandığı 8 maçın 7'sinde gol yemedi. Adana Demirspor, Çaykur Rizespor, Alanyaspor, Kasımpaşa, Antalyaspor, Bodrum FK ve son olarak Sivasspor'a karşı geçit vermeyen Fenerbahçe'nin kazandığı ama gol yediği tek maç iki hafta önce deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği karşılaşma oldu.

EN AZ GOL YİYEN EKİP KONUMUNDA

Sezonun geride kalan kısmında savunma performansıyla ön plana çıkan Fenerbahçe Süper Lig'de oynadığı 11 karşılaşmada kalesinde sadece 9 gole geçit verirken, en az gol yiyen takım konumunda da bulunuyor. Bu maçlarda rakip ağları 27 kez sarsmayı başaran İstanbul temsilcisi, 32 golle en çok gol atan ekip olan Galatasaray'ın ardından en çok gol atan 2'nci takım oldu.

MOURİNHO'NUN CEZASI SONA ERDİ

FENERBAHÇE'NIN deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın ardından 'rakip takım taraftarlarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle 1 maç men cezası alan teknik direktör Jose Mourinho Sivasspor maçında cezasını tamamlarken, Kayseri maçında kulübede olacak.

AMRABAT YİNE BOŞ GEÇMEDİ

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde İngiliz ekibi Manchester United'dan kiraladığı Sofyan Amrabat, ligde son 2 maçta gol sevinci yaşadı. Trabzonspor deplasmanında 90+12'nci dakikada attığı golle takımına galibiyeti getiren Amrabat, Sivasspor maçının 82'nci dakikasında skoru 3-0'a getiren golü kaydetti