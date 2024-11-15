Nefesler tutuldu

KFC Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda zirve yarışı veren İzmir'in ezeli rakipleri Karşıyaka ile Göztepe pazar günü derbi mücadelesinde kozlarını paylaşacak. Grupta 7'de 7 yapan iki takımdan Göztepe tüm rakiplerini 3-0'lık skorlarla yenerek 21 puanla liderlik koltuğunu bırakmadı. Karşıyaka ise aldığı 7 galibiyetin 3'ünü 3-0, 2'sini 3-1, 2'sini de 3-2'lik skorlarla elde ederek 19 puanla 2. sırada zirve takibini sürdürdü.

Lider Göztepe'nin 2 puan gerisinde yer alan Karşıyaka, taraftarının da desteğiyle rakibini mağlup ederek zirvenin yeni sahibi olmak istiyor. Taraftar grupları da sosyal medyadan örgütlenerek bu maç için yeşil-kırmızılılara destek çağrısı yapıyor

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak kritik derbinin bilet fiyatı 100 TL olarak belirlendi. Yeşil-kırmızılı takımda Şevval ve Simay'ın sakatlanıp sezonu kapatması moralleri bozarken, yönetim Göztepe derbisi öncesi taraftarları salonu doldurmaya davet etti.

GÖZTEPE TARAFTARI YOK

Göztepeli taraftarların valilik kararıyla alınmayacağı müsabaka sonunda iki takımdan biri mağlubiyetle tanışacak. Henüz set bile vermeyen Göztepe gösterdiği performansla rakiplerine gözdağı verdi. Kaf-Kaf, rakibini mağlup ederek bu sezon ilk kez zirveye çıkmak istiyor.