Ay-Yıldızlılar Karadağ’a bıraktı

A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup beşinci maçında Kayseri'de konuk ettiği Galler ile 0-0 berabere kaldı ve A Ligi'ne yükselmeyi garantileyemedi. 6. dakikada sağ kanatta topla buluşan Yunus'un pasında topla buluşan Arda'nın şutunda top kaleci Darlow'da kaldı. 14. dakikada sağ kanattan kullanılan korner atışı sonrası ceza sahası dışında toplu buluşan Kerem'in sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 32. dakikada Kerem'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yunus, topu kaleciye nişanladı.

PENALTI KAÇTI

45+5'inci dakikada Wilson'un ceza saha dışından sert şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak oyuna alanına döndü. Maçın ilk yarısı 0-0 tamamlandı. 66. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Orkun'un şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti. 67. dakikada Yunus'un pasında Enes'in dizine çarpan top yandan auta çıktı. 70. dakikada Eren'in ortasında Yunus'un indirdiği topa Enes'in röveşatasında, meşin yuvarlak savunma oyuncusuna çarparak kornere gitti. 80. dakikada Yunus'un ceza sahası dışından sert şutunda, top az farkla üstten auta gitti. 89. dakikada hakem Yunus'a yapılan hareket sonrası penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Kerem'in vuruşunda meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı. Karşılaşma 0-0 berabere tamamlandı.

TRİBÜNLER TIKLIM TIKLIMDI

Kayseri, A Milli Futbol Takımı'na 11 yıl aradan sonra yeniden ev sahipliği yaptı. 31 bin 856 seyirci kapasiteli RHG Enertürk Enerji Stadı'nda, Kayserili futbolseverler kendilerine ayrılan biletleri yarım saat içinde tüketirken, tamamı dolan stadyumda futbolseverler, mehter marşıyla coştu. Kayserililer, maraton tribününde dev Türk bayrağı açtı.

MONTELLA'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, deplasmanda oynanan İzlanda maçı kadrosunda 3'ü zorunlu 5 değişikliğe gitti. Sakatlıkları devam eden Ferdi ve İrfan Can Kahveci'nin yerine Mert Müldür ile Yunus'a ilk 11'de yer veren İtalyan teknik adam, sarı kart cezalısı Kenan Yıldız'ın yerine Barış Alper'i sahaya sürdü. Montella, Zeki'nin yerine Eren Elmalı'ya görev verieken, kalede Uğurcan Çakır'ın yerine ise Mert Günok'u 11'e aldı.

ABDÜLKERİM KARADAĞ'DA YOK

Milli Takım'ın deneyimli stoperi Abdülkerim Bardakçı dün akşam 64. dakikada hakeme yoğun itirazı sebebiyle gördüğü sarı kart nedeniyle Karadağ maçında cezalı duruma düştü. Öte yandan İtalyan teknik adamın aday kadroya çağırdığı ve sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarılan Ferdi Kadıoğlu, Çağlar Söyüncü, Ahmet Kutucu ile Portekiz'in Porto kulübünde ilk kez milli davet alan Deniz Gül'ün ardından Eren Elmalı şoku yaşandı. Deneyimli savunmacı arka adelesinde yaşadığı sorun nedeniyle mücadelenin 75. dakikasında yerini Zeki Çelik'e bırakırken, oyuncunun son durumu yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.

MİNİ YORUM/ BERKE ÖZBAY

YİNE SON TOPA KALDIK

Dün akşam Galler karşısında işimizin kolay olmayacağını biliyorduk. Yetenekli ayaklarından, dünya yıldızlarından ziyade fizikalitesi, oyun disiplini ve savunmasıyla ön plana çıkan zorlu ekip Galler karşısında 3 puan için birçok hamle yaptık. Ancak belki sakatlıkların da etkisiyle millilerimizin gününde olmadığı belliydi. Tutuk oyunumuza rağmen galibiyeti elimizin tersiyle ittik, büyük oranda son tercihlerin kurbanı olduk, bunun dışında savunma duvarını geçemedik. Karşılaşmada ilk 10 dakika haricinde oyunun hakimiyetini yüzde yüz olmasa da büyük oranda eline alan A Milliler, yakaladığı fırsatları cömertçe harcadı. Ya pas imkanı varken kaleye vurduk, ya kaleye vurmak yerine pası düşündük. Böyle böyle harcadık pozisyonları. Belki de fazla motivasyondan kritik kararlarda olgun düşünemedik. Geçmişe baktığımızda da çoğu zaman kritik maçlarda gerekeni yapmakta zorlandık. Şansımızı ya son topa bıraktık, ya da nefes nefese ulaştık hedefe. Galler'i yenerek rahat nefes alamadık, Karadağ maçına turistik gezi için gitmeyi başaramadık. Yine son topa bıraktık.