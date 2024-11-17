Bodrum’dan farklı tarife

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sipay Bodrum FK'nın 23 Kasım Cumartesi günü Galatasaray'ı sahasında konuk edeceği maçın açıklanan bilet fiyatları tartışma yarattı. Ligin 13. haftasında oynanacak karşılaşmanın deplasman bileti 3 bin 250 TL'den satışa çıktı. Yeşilbeyazlıların bir önceki iç saha karşılaşması olan Alanyaspor karşılaşmasının bilet fiyatlarının 975 TL olduğu düşünülünce, fahiş fiyat artışı özellikle sosyal medya platformlarında tepkiye yol açtı. Ege ekibi sadece deplasman tribünü değil, diğer koltuklarda da ücret artışına gitti. Galatasaray müsabakası için en ucuz bilet olan kale arkası biletleri 2 bin 500 TL olarak duyurulurken, maraton tribün biletleri 5 bin TL'ye satışa çıkarıldı. VIP tribün fiyatı ise tam 15 bin TL olarak belirlendi.

TARAFTARLARDAN TEPKİ VAR

Ligin 11. haftasında içerideki Alanyaspor maçının kale arkası biletleri yalnızca 750 TL'den satışa sunulurken, maraton tribünü bin 500 TL, VIP biletleri ise 3 bin TL'den satışa çıkarılmıştı. Bu fiyatlarla kıyaslandığında, G.Saray maçında biletlerin 3 ila 5 kat daha pahalı olduğu görülüyor. Yeşil-beyazlı yönetimin politikası büyük tepki çekti.