Kanarya’da Dzeko yolcu

Futbolda ara transfer dönemi yaklaşırken, Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda kadro yapılanması sürüyor. Alınan bilgilere göre, yönetimin planları arasında Edin Dzeko'ya yeni sözleşme yok. Boşnak yıldızın dönmeyi planladığı Hırvatistan Ligi dışında Bundesliga'dan da talipleri olduğu ortaya çıktı. Geçen ayki Uluslar Ligi maçından önce Alman Milli Takım teknik direktörü Julian Nagelsmann da "Edin 38 yaşında olmasına rağmen çok tehlikeli bir oyuncu" sözleriyle usta golcüyü övmüştü. Dzeko'nun 1-2 sene daha üst düzey futbol oynamak istemesi, Bundesliga takımlarının da ilgisini çekti. Alman Ligi'nden bir kaç takımın Boşnak yıldız için teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi. Öte yandan takımdan ayrılması muhtemel isimler arasında Cengiz Ünder'in de olduğu öğrenildi. Cengiz'in devre arasında takımdan ayrılabileceği ifade edildi.