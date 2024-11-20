Bodrum’da değişim zamanı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekibi Sipay Bodrum FK, cumartesi günü Galatasaray karşısında ilk 11'inde bazı değişikliklere gidecek. Yeni teknik direktör Volkan Demirel bazıları zorunluluktan, bazıları da performansa dayalı olarak şans verdiği isimleri değiştirecek. Sakatlığını atlatan sol bek Cenk Şen yeniden antrenmanlara başladı. Demirel, bu mevkide son haftalarda genç oyuncu Ege Bilsel'e şans verirken, G.Saray maçıyla birlikte Cenk'in yenidensavunma hattına dönmesi bekleniyor. Orta sahada ise son oynanan maçta gördüğü kartla cezalı duruma düşen Musah Muhammed'in yerine de zorunlu değişiklik yapacak olan Demirel'in, Samet Yalçın'ı ilk 11 için bir adım daha önde gördüğü öğrenildi. Orta saha için diğer alternatif olan 17 yaşındaki Enes Öğrüce'nin de Antalyaspor karşılaşmasında oyuna sonradan girip beğenildiği, Galatasaray karşısında da mutlaka süre alacağı gelen bilgiler arasında.

DEMİREL 5. KEZ ASLAN'A RAKİP

Bodrum teknik direktörü Volkan Demirel, teknik adamlık kariyerinde 5. kez G.Saray'a rakip olacak. 2021-22 sezonunda Karagümrük'ün başında sarı-kırmızılılara 2-0 yenilen Demirel, ertesi sezon Hatay ile bu kez 4-0 mağlup oldu. 2023-24 sezonunda da ise Hatay, Demirel ile G.Saray'ı 2-1 yenerken, ikinci maçı ise sarı-kırmızılılar tek golle kazandı.