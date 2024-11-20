Böyle mi olacaktı!

A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup altıncı ve son maçında konuk olduğu Karadağ'a 3-1 yenildi. Grup liderliğini Galler'e kaptıran Ay-yıldızlılar, A Ligi'ne yükselmek için İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan'la Play-Off oynayacak. 28. dakikada ceza sahasında topla buluşan Kenan'ın pasında Kerem'in gelişine vuruşu yandan auta gitti. 29. dakikada Vukcevic'in uzun pasında topla buluşan Krstovic sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0. 37. dakikada Orkun'un ceza sahasına gönderdiği topa Kenan gelişine vurdu, skora denge geldi: 1-1. 45. dakikada Jankovic'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Krstovic'in çok sert şutunda top ağlarla buluştu: 2-1. Karşılaşmanın ilk yarısı Karadağ'ın 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

KALECİ NIKIC GEÇİT VERMEDİ

65. dakikada savunma arkasına sarkan Yunus, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Nikic'i geçemedi. 72. dakikada Kenan'ın pasında topla buluşan İsmail'in sert şutunda top uzak direk dibinden dışarı gitti. 73. dakikada Gasevic'in sol kanattan ortasında Krstovic kafayı vururken top Mert Günok'un üzerinden ağlara gitti: 3-1. 84. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Mert Müldür'ün rakibinden sıyrılarak sol ayağıyla yaptığı vuruşta top kaleci Nikic'te kaldı. Karşılaşma Karadağ'ın 3-1'lik galibiyetiyle tamamlandı.

A Milli Takım futbolcuları karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşadı. Uluslar A Ligi'ne direkt olarak yükselme fırsatını tepen kırmızıbeyazlılar, Play-Off'ta alacağı sonuçla adını A Ligi'neyazdırmak için mücadele verecek.

KENAN YILDIZ İLK RESMİ GOLÜNÜ ATTI

Kenan Yıldız, A Milli Takım formasıyla ilk resmi golünü Karadağ'a attı. Mücadelenin 37. dakikasında fileleri havalandıran Kenan, ay-yıldızlı ekibe 1-1'lik beraberliği getiren golü attı. Kenan, A Milli Takım formasıyla ilk golünü ise Almanya ile oynanan hazırlık karşılaşmasında atmıştı.

MONTELLA'DAN 2'Sİ ZORUNLU 4 DEĞİŞİKLİK

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Galler maçının 11'inde 2'si zorunlu 4 değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, sarı kart cezası olan Abdülkerim Bardakcı ve sakatlığı bulunan Hakan Çalhanoğlu ile birlikte Mert Müldür ve Barış Alper Yılmaz'ın yerlerine Kaan Ayhan, Emirhan Topçu, Okay Yokuşlu ve Kenan Yıldız'ı sahaya sürdü.

TÜRK TARAFTARLAR TRİBÜNÜ DOLDURDU

Türk vatandaşları, kendilerine ayrılan tribünü doldurdu. Karşılaşma için Türkiye, Balkan ülkelerinden ve birçok farklı ülkeden Karadağ'a gelen taraftarlar, yoğun yağışa rağmen tribünlerdeki yerini aldı. Ayrıca, Karadağ tribünlerinden bilet alan Türk vatandaşlarının ise stadyuma girmesine izin verilmedi. Stadyum dışında da birçok Türk taraftar, meşaleler yakarak millilere destek oldu.

BAHANEYE GEREK YOK BERKE ÖZBAY YAZDI...

Cumartesi günü son tercih hataları nedeniyle atakları golle sonuçlandıramadığımız, bir de penaltı kaçırarak 1 puana razı olduğumuz Galler maçının ardından 'Bizim Çocuklar' sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıktı.

Grupta puanı olmayan tek takım olan Karadağ karşısında alacağımız 3 puanla adımızı A Ligi'ne yazdırmak için ülkece kenetlendik. Mücadele öncesi yaşadığımız sakatlık kabusuna Hakan Çalhanoğlu da katılırken, Abdülkerim ise kart cezası nedeniyle kadroda yer almadı. İyi olan, cezasını tamamlayan Kenan'ın dönmesiydi. Ay-yıldızlılar, son sırada yer alan Karadağ ekibi karşısında mücadeleye mecburi rotasyonla çıkarken, karşılaşmaya istediği gibi başlayamadı.

İlk yarıda büyük hatalar yapan kırmızı-beyazlılar, rakibin ataklarına karşılık veremezken, geride kalan 5 maçta sadece bir gol atan Karadağ'dan 45 dakikada iki gol birden yedi.

ROTASYON ZARAR VERDİ

Dün akşam Karadağ'da şartlar zorlu olsa da zorunlu rotasyonun zarar verdiğini gördük. Abdülkerim ve Hakan'ın yerlerine Montella'nın ilk 11'de görev verdiği Emirhan Topçu ile Okay Yokuşlu yokları oynadı. Buna ek olarak takımın genelinde ortaya çıkan tutukluk nedeniyle uzun zaman sonra seyrettiğimiz en kötü milli takımdı. Zayıf olsa da golü bulamadığımız takdirde direnci her geçen dakika artan Karadağ'a karşı Kenan'ın bireysel oyunu ve golü haricinde cevap vermekte epey zorlandık ve bu sonuç kaçınılmaz oldu.

ZEMİN KÖTÜYDÜ AMA...

Karadağ'da hava şartları zorlu, zemin kötüydü evet ama biz de kötüydük. Montella ve ekibinin öncelikli olarak bu etkenlere önlem alması gerekirdi. Bu zeminde kısa pasla çıkılmaz. Bu zeminde set oyunu oynanmaz. Bu zeminde en kısa şekilde rakip kaleye gitmek ve rakibi tehlikeli bölgeden mümkün olduğunca uzak tutmak gerekir. Bahaneye gerek yok, dün akşam futbolcuların ve teknik heyetin performansı zor dediğimiz şartlardan daha kötüydü.